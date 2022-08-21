Детские лагеря Ленобласти посетили свыше 110 тыс. ребят

Всего работают около 500 таких учреждений.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что детские лагеря региона уже посетили более 110 тыс. ребят. Всего работают около 500 таких учреждений, среди них 65 – стационарные, еще 392 – дневные на базе школ.

Программа в местных лагерях обычно очень активная: к примеру, в "Россони" одну из смен посвятили кино. Итогом стала собственная премия. В "Березняках" взяли кулинарным теплом и туризмом. Здесь подавали ленинградский рассольник со сметаной, а еще отправлялись в походы. А в вырицком "Маяке" юные исследователи почувствовали себя настоящими учеными. Там открылись кафедры и лаборатории, проводились интеллектуальные баттлы.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге заработали 234 лагеря дневного пребывания для детей.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко