Гленн Дизен уточнил, что Госдеп объяснялся перед Западом за свой диалог с Москвой.

Американский государственный секретарь Марко Рубио, говоря о необходимости продолжения диалога с российским руководством, в реальности пытался оправдаться перед противниками дипломатии в коллективном Западе. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через социальные сети. Он прокомментировал слова руководителя внешнеполитического ведомства из вашингтонской администрации при президенте-републиканце Дональде Трампе о том, что Белый дом и Кремль должны поддерживать рабочие контакты вопреки существующим между странами разногласиям. Марко рубио добавил, что отказ от таких мероприятий был бы безрассудством.

Рубио пришлось защищаться за участие в дипломатических переговорах с Россией. Криминализация дипломатии на Западе дорого обойдется. Гленн Дизен, эксперт из Норвегии

Дизен: завершение конфликта не спасет Украину от разрушения.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Glenn Diesen