Как дорожники поддерживают Кировский район Петербурга

Из-за грузовиков здесь чаще образовываются колеи, выбоины и другие дефекты.

Кировский район является промышленным сердцем Петербурга. По этой причине важно поддерживать состояние его дорог, по которым на предприятия доставляются различные материалы и грузы. Из-за грузовиков здесь чаще образовываются колеи, выбоины и другие дефекты, сообщили в городском комитете по благоустройству 12 августа.

Специалисты "Юго-Западного управления региональных дорог и благоустройства" борются с несовершенствами в режиме нон-стоп. В частности, накануне выполнили фрезерование изношенного асфальтобетонного слоя на улице Калинина.

Всего за первую неделю месяца в Северной столице привели в порядок 16 тыс. квадратных метров дорожного полотна.

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе отремонтировали две улицы.

Видео: пресс-служба комблага Петербурга