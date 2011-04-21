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Как дорожники поддерживают Кировский район Петербурга

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Из-за грузовиков здесь чаще образовываются колеи, выбоины и другие дефекты.

Кировский район является промышленным сердцем Петербурга. По этой причине важно поддерживать состояние его дорог, по которым на предприятия доставляются различные материалы и грузы. Из-за грузовиков здесь чаще образовываются колеи, выбоины и другие дефекты, сообщили в городском комитете по благоустройству 12 августа. 

Специалисты "Юго-Западного управления региональных дорог и благоустройства" борются с несовершенствами в режиме нон-стоп. В частности, накануне выполнили фрезерование изношенного асфальтобетонного слоя на улице Калинина.

Всего за первую неделю месяца в Северной столице привели в порядок 16 тыс. квадратных метров дорожного полотна. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе отремонтировали две улицы. 

Видео: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: кировский район, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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