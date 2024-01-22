Происходящее на Украине вызвало панику на Западе.

Прекращение боевых действий на украинской территории не спасет киевский режим от краха. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через эфир YouTube-канала британского политического деятеля Иана Прауда. Западный аналитик добавил, что в случае открытия государственных границ властями с Банковой улицы, прячущиеся до сих пор от мобилизации граждане просто сбегут из страны.

Даже если конфликт завершится сегодня, они потеряли территорию. У них будет огромный демографический кризис. Многие уехали, они не вернутся. То, что происходит с Украиной, ужасно. Гленн Дизен, эксперт из Норвегии

Министр социальной политики Украины Денис Улютин ранее упоминал о том, что численность населения на подконтрольной киевскому режиму территории сократилась до 22-25 миллионов человек.

Дизен: Запад должен понимать, что атаки по России не приведут к капитуляции.

Фото и видео: YouTube / The Peacemonger