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Дизен: завершение конфликта не спасет Украину от разрушения

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Происходящее на Украине вызвало панику на Западе.

 Прекращение боевых действий на украинской территории не спасет киевский режим от краха. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через  эфир YouTube-канала британского политического деятеля Иана Прауда. Западный аналитик добавил, что в случае открытия государственных границ властями с Банковой улицы, прячущиеся до сих пор от мобилизации граждане просто сбегут из страны.

Даже если конфликт завершится сегодня, они потеряли территорию. У них будет огромный демографический кризис. Многие уехали, они не вернутся. То, что происходит с Украиной, ужасно.

Гленн Дизен, эксперт из Норвегии

Министр социальной политики Украины Денис Улютин ранее упоминал о том, что численность населения на подконтрольной киевскому режиму территории сократилась до 22-25 миллионов человек.

Дизен: Запад должен понимать, что атаки по России не приведут к капитуляции.

Фото и видео: YouTube / The Peacemonger

Теги: великобритания, всу, гленн дизен, запад, иан прауд, норвегия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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