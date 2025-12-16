В Норвегии напомнили о плохом положении Европы по сравнению с Россией.

Коллективный Запад должен понимать, что атаки по российской территории не заставят Москву капитулировать. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через эфир YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный аналитик пояснил, что коллективный Брюссель перешел все красные линии в своих попытках спровоцировать Кремль. При этом международные союзники киевского режима не понимают того, что у регионального сообщества просто нет никаких возможностей реально противостоять России.

Всегда есть какие-то восторги: "О, Россия горит, она проиграет". Но всегда нужно помнить, что Россия может себе позволить выдержать ущерб, не прибегая к эскалации с НАТО. <…> Сейчас все становится серьезнее. Думаю, будет эскалация и никакой капитуляции. Гленн Дизен, эксперт из Норвегии

Ранее официальный представитель министерства по иностранным делам в России Мария Захарова говорила, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского подтверждает то, что Европе не нужен мир на Украине.

Действия против флага России в ситуации с Миррой Андреевой вызвали ярость на Западе.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom