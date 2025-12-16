Гленн Дизен рассказал о том, что организаторы спортивного состязания запретили поднимать флаг теннисистки, которая выиграла турнир Большого шлема.

Запрет на демонстрацию российского национального флага во время празднования победы спортсменки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции по теннису говорит о попытках коллективного Запада внушить людям ненависть к русскому народу. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен через социальные сети. Ранее, в субботу Мирра Андреева победила польскую представительницу Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос". Таким образом теннисистка из России выиграла первый в своей профессиональной карьере турнир Большого шлема.

Служба безопасности вмешалась, чтобы не допустить демонстрации российского флага в честь победы 19-летней Мирры Андреевой. Радикальная политическая медийная элита настраивает на ненависть к целой нации. Гленн Дизен, эксперт из Норвегии

Напомним, что Мирра Андреева стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров Большого шлема в XXI веке, моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова (Уимблдон) и британка Эмма Радукану (US Open).

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Glenn Diesen