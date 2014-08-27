В России не исключили попытки внешней манипуляции глобальным энергетическим рынком.

В Москве удивились нетипичному поведению нефтяного рынка. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля оценил падение стоимость на нефть марки WTI на восемь процентов за день. Это произошло несмотря на заявления хуситов об атаках нефтяных объектов государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Кто-то манипулирует рынком нефти, который упал на 8% после сокращения поставок примерно на пять миллионов баррелей в сутки? Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев: цены на газ в ЕС взлетели из-за отказа от сотрудничества с Россией.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev