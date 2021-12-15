В Москве задержали группу торговцев поддельным кофе

Ирина Волк рассказала о том, что подозреваемые сейчас остаются под домашним арестом.

На территории российской столицы преступная группа, торговавшая контрафактным кофе, задержана. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель правоохранительных органов Ирина Волк через социальные сети. Пресс-секретарь полиции отметила, что подозреваемые лица организовали сбыт поддельного растворимого напитка под видом известного бренда. Злоумышленники приобретали упаковки с неправомерно размещенными товарными знаками, принадлежащими отечественным правообладателям, далее публиковали объявления на маркетплейсе и продавали товар через пункт выдачи заказов на Ярославском шоссе в Москве.

Мои московские коллеги пресекли противоправную деятельность группы, в состав которой входили трое мужчин. Соучастники подозреваются в незаконном сбыте кофе под известным брендом. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Во время обысков домах и гаражах оперативниками обнаружены и изъяты документы, денежные средства оборудование для фасовки, упаковки. Кроме этого изъяты тысячи экземпляров фальсификата, который направлен на лабораторную экспертизу. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 180 УК РФ за незаконное использование средств индивидуализации товаров. Фигуранты расследования сейчас находятся под домашним арестом.

Трое воров-альпинистов обворовывали элитные квартиры в Краснодаре.

Фото и видео: МВД Медиа