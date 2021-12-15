В Москве задержали группу торговцев поддельным кофе

На территории российской столицы преступная группа, торговавшая контрафактным кофе, задержана. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель правоохранительных органов Ирина Волк через социальные сети. Пресс-секретарь полиции отметила, что подозреваемые лица организовали сбыт поддельного растворимого напитка под видом известного бренда. Злоумышленники приобретали упаковки с неправомерно размещенными товарными знаками, принадлежащими отечественным правообладателям, далее публиковали объявления на маркетплейсе и продавали товар через пункт выдачи заказов на Ярославском шоссе в Москве.
Мои московские коллеги пресекли противоправную деятельность группы, в состав которой входили трое мужчин. Соучастники подозреваются в незаконном сбыте кофе под известным брендом.
Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ
Во время обысков домах и гаражах оперативниками обнаружены и изъяты документы, денежные средства оборудование для фасовки, упаковки. Кроме этого изъяты тысячи экземпляров фальсификата, который направлен на лабораторную экспертизу. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 2 статьи 180 УК РФ за незаконное использование средств индивидуализации товаров. Фигуранты расследования сейчас находятся под домашним арестом.
Трое воров-альпинистов обворовывали элитные квартиры в Краснодаре.
Фото и видео: МВД Медиа
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