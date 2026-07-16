Трое воров-альпинистов обворовывали элитные квартиры в Краснодаре

Ирина Волк рассказала о пресечении противоправной деятельности на Кубани.

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали с поличным на территории города Краснодара троих приезжих из других регионов страны, которые сейчас подозреваются в серии квартирных краж с использованием альпинистского снаряжения. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк через социальные сети. Пресс-секретарь полиции отметила, что двое из фигурантов расследования ранее были судимы. После приезда на Кубань сообщники вели наблюдение за жилищами, расположенными на верхних этажах жилых комплексов премиум-класса. В зданиях отсутствовал пропускной режим. Преступники выбирали такие дома, балконы общего пользования которых находились в "слепой зоне" уличных камер видеонаблюдения, а также не освещались фонарями. Злоумышленники дополнительно узнавали, в каких квартирах включался вечером свет. К месту кражи фигуранты подъезжали на электросамокатах. Они скрывали свои лица кепками. Один из мужчин наблюдал за окружающей обстановкой, а двое других с помощью профессионального оборудования перемещались по фасадам к окнам квартир через общие балконы. После взлома воры проникали внутрь и похищали найденные деньги и ценности.

Предполагаетя, что сейчас на счету злоумышленников зафиксировано девять попыток краж, семь из которых завершились для успешно. Общая сумма материального ущерба превысила 3,7 миллиона рублей. Во время последней попытки преступления подозреваемые были задержаны полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии Во время обысков оперативники изъяли тросы, блоки, карабины, присоски и другое специальное снаряжение, инструменты для взлома, цифровые радиостанции, часть украденного. По факту ведется уголовное дело. Фигуранты расследования отправлены под стражу. При установлении их вины в криминальной деятельности мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы.

Подросток поджег полицейский автомобиль во Всеволожске по указке кураторов.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк