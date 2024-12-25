Российские бойцы начали применять в зоне СВО новый дрон "Вурдалак"

Аппарат способен летать 56 минут со скоростью до 120 километров в час.

В зоне специальной военной операции появился новейший российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Вурдалак". Военнослужащие уже отметили его надежность в бою, сообщили ТАСС в компании-производителя "Дронакс".

Дрон "Вурдалак" представляет собой модернизированную версию БПЛА "Черный коршун — 6". Аппарат создали специально для массового применения на передовой. Его главные преимущества являются простота в эксплуатации и надежность.

В компании добавили, что гексакоптер, имеющий грузоподъемность 15 килограммов, может находиться в воздухе до 56 минут. "Вурдалак" перемещается со скоростью 120 километров в час.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)