Это произошло после того, как Васильевка перешла под контроль российской армии.

Командование Вооруженных сил Украины около семи дней снабжало провизией российских десантников в поселке Васильевка Донецкой Народной Республики. Украинские боевики ошибочно приняли их за своих, сообщил разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ с позывным Макс.

Он отметил, что сбросы продолжались около недели. Все это время украинское военное руководство думало, что там сидят свои подразделения.

Кроме того, разведчик рассказал, что бойцы группировки войск "Центр" в ходе боев в Васильевке уничтожили малые группы украинской пехоты. Российские военные действовали скрытно и без привлечения дополнительных сил. По данным Минобороны, группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Васильевка в первых числах июля.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ отразили попытку контратаки ВСУ, значительно улучшив позиции недалеко в районе Святогорска в ДНР.

Фото: Минобороны