Ситуация на фронте для бойцов СВО значительно улучшается.

Российские подразделения успешно отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины и улучшили свои позиции недалеко от села Пришиб в районе Святогорска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ИС "Вести" глава региона Денис Пушилин.

Он отметил, что противник пытался контратаковать в районе населенного пункта, но военнослужащие удержали ситуацию, которая сейчас остается достаточно ровной.

По словам главы ДНР, в настоящее время в городских кварталах Красного Лимана солдаты ведут работу по разминированию. В то же время подразделения группировки войск "Запад" продолжают зачистку города от украинских военных.

Пушилин подчеркнул, что сейчас у украинских подразделений затруднительное положение после того, того было нарушено их логистические маршруты. Кроме того, на боеготовность ВСУ влияют проблемы со снабжением продовольствия.

По данным Минобороны, на прошлой неделе российские военные освободили семь населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях, в том числе Константиновка.

Фото: Минобороны РФ