Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации.

Прошедшая неделя отметилась успехами для Вооруженных сил РФ. Российские военные освободили семь населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что в числе территорий, которые перешил под контроль ВС РФ, находится населенный пункт Константиновка. Бойцы группировки "Север" освободили Петро-Ивановку в Харьковской области.

Одновременно с этим солдаты "Запада" установили контроль на Харьковском направлении над поселениями Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина и Шийковка. Силы Южной группировки и группировки "Центр" освободили в ДНР Константиновку и Василевку. Освобождение города открыло путь для дальнейшего продвижения ВС России и создает благоприятные условия для наступления на Славянск и Краматорск.

Кроме того, за неделю средства ПВО перехватили 72 авиабомбы, 36 снарядов HIMARS 10 крылатых ракет "Фламинго" 4975 беспилотников.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о продвижении ВС РФ по зоне боевых действий на СВО.

Фото: Минобороны