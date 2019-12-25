Собака Баста научилась предупреждать российских бойцов о дронах ВСУ

Животное чувствует приближение беспилотников и подает команду искать укрытие.

В населённом пункте Торское в ДНР в отряде штурмовиков ВС России живет собака по кличке Баста , которая помогает в борьбе с вражескими беспилотниками. Об этом рассказал ТАСС военнослужащий 102-го полка 150-й дивизии восьмой армии группировки "Центр" с позывным Морген.

По словам хозяина животного, пес обладает очень тонким слухом и предупреждает бойцов о приближении дронов раньше, чем их может услышать человек. Морган объяснил, что собака слышит приближение БПЛА и даёт команды, а если она лежит спокойно, значит можно двигаться.

Благодаря чутью Басты, уже было спасено множество жизней. Животное не раз давало военным время укрыться до того, как дроны ВСУ начинали атаку. Собака стала негласным членом отряда, к советам которого прислушивались бойцы.

Ранее мы сообщали, что терьер по кличке Дизель перехватил украинский FPV-дрон, который атаковал разведгруппу ВС России и спас солдат.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)