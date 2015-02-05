Момент удара по военным ВСУ на одном самокате попал на видео

Целями атаки российского беспилотника стали двое военнослужащих Вооружённых сил Украины, которые ехали на одном самокате. Удар произошёл в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
На записи запечатлели работу так называемого дрона-"ждуна". Аппарат был в засаде, пока оператор вел наблюдение за местностью через камеру. Сначала в кадре появился военнослужащий ВСУ, который ехал один на самокате. Следом появились ещё двое военных на другом аналогичном транспорте.
В этот момент оператор поднял дрон в воздух. Мужчины упали вместе с самокатом и попытались разбежаться при виде БПЛА. Беспилотник нанёс удар между ними. Под видео Минобороны оставило ироничную подпись: "напоминаем: кататься вдвоем опасно".
Ранее российские военные атаковали два украинских сухогруза в порту "Николаев". По судами ударили, когда происходила транспортировка грузов военного назначения.
Видео: Telegram/Минобороны
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