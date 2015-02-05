Момент удара по военным ВСУ на одном самокате попал на видео

На записи показали работу так называемого дрона-"ждуна" в зоне СВО.

Целями атаки российского беспилотника стали двое военнослужащих Вооружённых сил Украины, которые ехали на одном самокате. Удар произошёл в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

На записи запечатлели работу так называемого дрона-"ждуна". Аппарат был в засаде, пока оператор вел наблюдение за местностью через камеру. Сначала в кадре появился военнослужащий ВСУ, который ехал один на самокате. Следом появились ещё двое военных на другом аналогичном транспорте.

В этот момент оператор поднял дрон в воздух. Мужчины упали вместе с самокатом и попытались разбежаться при виде БПЛА. Беспилотник нанёс удар между ними. Под видео Минобороны оставило ироничную подпись: "напоминаем: кататься вдвоем опасно".

Ранее российские военные атаковали два украинских сухогруза в порту "Николаев". По судами ударили, когда происходила транспортировка грузов военного назначения.

Видео: Telegram/Минобороны