Гвидо Крозетто заметил, что вари ант" российского следа" серьезно не рассматривается Минобороны Италии.

Итальянские власти не видят "российского следа" во взрыве на заводе боеприпасов под Римом. Министр обороны европейской страны Гвидо Крозетто заявил западному изданию Adnkronos о том, что данных о чем-либо, кроме внутренней проблемы на заводе, у правительства нет. Иностранный чиновник прокомментировал ситуацию, которая произошла на предприятии по производству боеприпасов в коммуне Коллеферо, расположенной в южном направлении от столицы. Ранее там прогремел взрыв. Расследование причин катастрофы продолжается. Версия с "российским следом" серьезно не рассматривается.

Ни у кого нет данных, которые указывали бы на нечто иное, кроме внутренней проблемы. Гвидо Крозетто, глава Минобороны Италии

Мэр города Коллеферо Джулио Каламита заметил, что читает положительным фактом то, что опровергнуть слухи о возможной причастности к взрыву на заводе боеприпасов взялся сам министр обороны. Местный чиновник придерживается мнения о том, что если бы инцидент был связан с намеренным вмешательством в работу объекта, то причиненный ущерб и последствия были бы совершенно другого масштаба. Таким образом власти склоняются к версии несчастного случая. По его мнению, разговоры о "российском следе" представляют из себя лишь слухи.

Минобороны Италии показало высадку итальянских военных на танкер Toa Payoh "теневого флота".

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