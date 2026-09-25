Северный флот провел тренировку по отражению атаки БПЛА в Мурманской области

Военные учения с использованием беспилотников прошли успешно.

Российские военнослужащие из Северного флота отработали отражение атаки беспилотников на военные объекты, расположенные в Мурманской области. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы профильного ведомства.

Состоялась плановая тренировка с военнослужащими подразделения охраны и обороны пунктов базирования флота. Основной целью мероприятия была отработка действий по обнаружению, подавлению и уничтожению средств воздушного нападения противника на объекты военной инфраструктуры. специалисты Северного флота России

Согласно сценарию маневров, военный объект Северного флота подвергся атаке противника с воздуха. Далее сводные расчеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполнили поставленные командованием задачи по постановке помех. Военнослужащие также осуществили подавление каналов управления малоразмерных низколетящих целей. Личным составом мобильных огневых групп и постов воздушного наблюдения успешно отработаны действия по обнаружению низколетящих целей условного врага и применению по ним всех доступных средств поражения.

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Фото и видео: Минобороны России