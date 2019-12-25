Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 514 дронов ВСУ

Все нейтрализованные БПЛА относились к самолетному типу.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 22 на 23 сентября ликвидировали 514 украинских беспилотников над территорией России. Об этом 23 сентября сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской и Самарской областей, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Кроме того, вражеские дроны перехватили в небе Ульяновской области, Краснодарского края, Республики Крым. Атаку ВСУ предотвратили над Башкортостаном и Татарстаном. Все нейтрализованные беспилотные аппараты относились к самолетному типу.

Ранее мы сообщали, что под Петербургом уничтожили три беспилотника ВСУ.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)