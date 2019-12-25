Сборная Петербурга выиграла медальный зачет первенства России по парусному спорту

Из двенадцати наград девять завоевали спортсмены из Северной столицы: 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые.

На первенстве России в классе "Оптимист" сборная Петербурга заняла первое место в медальном зачете, сообщает Комитет по физической культуре и спорту.

Из двенадцати наград девять завоевали спортсмены из Северной столицы: 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые.

Победителями и призерами первенства стали: Елизавета Глиняная — золото среди девушек и серебро в общем зачете; Максим Елышев – золото в категории младших юношей; Алиса Вдовина – золото среди младших девушек.

Ранее мы сообщили о том, что ленинградские лыжницы взяли серебро и бронзу в масс-старте на чемпионате России по лыжероллерам.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту