Кубинскую улицу в Московском районе озарят 149 новых фонарей

Ключевым параметром проекта станет перевод сети под землю.

В Московском районе Петербурга стартовали работы по модернизации наружного освещения на участке Кубинской улицы — от улицы Костюшко до дома №81А, расположенного перед развязкой с Дулайским проспектом. Как сообщили в городском Комитете по энергетике и инженерному обеспечению, к лету 2027 года здесь появится полноценное двустороннее освещение.

Масштабные преобразования затронут отрезок дороги протяженностью около километра: будут демонтированы 65 старых железобетонных опор со 76 светильниками. Вместо них установят 111 современных металлических опор, на которых разместят 149 светодиодных фонарей.

Ключевым параметром проекта станет перевод сети под землю. Протяженность новых подземных кабельных линий превысит три километра. Качественное освещение получат более тысячи учеников нового корпуса школы №537, а также жители прилегающих жилых комплексов.

После завершения реконструкции доля современного светодиодного освещения в Московском районе увеличится и достигнет 73%.

Ранее мы сообщили о том, что "Ленсвет" завершил благоустройство сквера Катерников в Кронштадте.

Видео: Пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"