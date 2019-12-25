Витебский вокзал может принять часть электричек с Московского направления

РЖД планирует электрифицировать два пути на Витебском вокзале для электричек.

В связи со строительством высокоскоростной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой реализуется программа компенсационных мер. В её рамках РЖД планирует электрифицировать два перронных пути на Витебском вокзале. Это нужно, чтобы перенаправить часть пригородных поездов с Московского направления. Об этом говорится в ответе компании на запрос эксперта Романа Порошина.

Сокращать количество электричек на самом Витебском направлении не собираются. Проектную документацию начнут готовить после того, как разработки согласуют с КГИОП. По мнению специалистов, электрификация может затронуть пути №5 и №6. Боковой путь часто используют для киносъёмок, и там важно сохранить исторический облик.

Электрификация нужна не только для пригородных составов. Поезда дальнего следования, прибывающие на Витебский вокзал, вынуждены использовать тепловозную тягу. Пути для поездов на Москву — как минимум единственный неэлектрифицированный участок.

Идея полной электрификации Витебского вокзала с последующим продолжением до границы с Беларусью обсуждается давно. Планы переключить сюда поезда с Московского направления существовали и раньше, но теперь они стали более конкретными.

С 25 августа 2026 года Московский вокзал перестал принимать и отправлять пригородные поезда. В два этапа оттуда вывели 56 пар электричек Московского и Волховстроевского направлений. Основной пассажиропоток приняло Рыбацкое, где обслуживаются 46 пар поездов, ещё часть — Ладожский вокзал.

Всё это необходимо для переустройства Петербургского железнодорожного узла под ВСМ. Терминал высокоскоростных поездов разместят возле Московского вокзала, для чего выведут из эксплуатации первые пять перронных путей. Рыбацкое и Ладожский вокзал — временные конечные. К концу 2027 года пригородные поезда планируют перевести на строящуюся Волковскую.

Сейчас расписание составлено так, что Ладожский вокзал и Рыбацкое справляются с нагрузкой. Однако в будущем важно учесть работы на перегоне Глухоозёрская — Обухово. Там предстоит большой объём: существующие пути демонтируют, путевое развитие на Фарфоровской и Сортировочной реорганизуют. Потребуется временный обход.

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Фото: Piter.TV