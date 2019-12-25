Пасмурное утро и небольшой дождь ожидаются в Петербурге 23 сентября

Солнце покинуло Северную столицу 23 сентября.

В Северной столице 23 сентября не стоит рассчитывать на солнце. Утро в городе встретило жителей облаками, хотя температура оставалась комфортной. По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Ветер северо-восточный и восточный, умеренный.

К шести утра столбики термометров показывали плюс 11,9 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 16…18. Атмосферное давление ночью слабо понизится, а днем существенно не изменится.

Восход солнца ожидается около 06:44, закат — в 18:55. Продолжительность дня составит 12 часов 11 минут.

Далее 24 сентября станет еще теплее — до плюс 17…19 градусов. Однако дождь будет идти весь день, местами умеренный. В пятницу, 25 сентября, существенных осадков не ожидается, температура составит плюс 14…16 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург будет пребывать во власти циклона.

Фото: Piter.TV