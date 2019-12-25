Петербург окажется на периферии южного циклона 22 сентября

Столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.

Сегодня погодные процессы в регионе определяет северная окраина циклона, центр которого к середине дня сместится на территорию Белоруссии. В результате Северная столица проведет день под плотной облачностью с локальными прояснениями и без существенных осадков. Лишь на юге Ленинградской области местами возможны кратковременные дожди, а ранним утром в отдельных районах сохранится туман. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов в самом Петербурге, тогда как по области ожидается диапазон от +12 до +17 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Из-за роста атмосферного антициклона давление продолжит повышаться и достигнет отметки 765 мм рт. ст., превысив климатическую норму.

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Фото: Piter.TV