Депутат Милонов назвал тарелочниц животными и осудил культ потребления

Тарелочницы оказались "животными" по мнению депутата Милонова.

Виталий Милонов, депутат Государственной думы, в интервью изданию "Абзац" высказался о так называемых тарелочницах. Он провел параллель между ними и животными. По мнению парламентария, государство должно целенаправленно формировать в обществе неприятие культа безрассудного и чрезмерного потребления.

Милонов уточнил, что этот вопрос относится скорее к сфере нравственности, чем права. Закон, по его словам, может регулировать жизнь животных и прочих "тарелочниц", однако было бы неправильным оставлять без внимания деструктивные явления.

При этом депутат считает, что бороться с аморальным потреблением через законодательные инициативы бесперспективно. Государство и общество, полагает он, способны продвигать противоположные ценности через информационную и просветительскую работу.

Ранее сообщалось, что Милонов сходил на восемь "мальчишников".

Фото: Telegram / Виталий Милонов