Американская история ужасов 7 сезон 7 серия: в "Культе" появляется Эмма Робертс

В 7 серии 7 сезона “Американской истории ужасов” нас ждут новые убийства и долгожданные персонажи.

В следующей серии мы узнаем об истинных мотивах Кая: герой расскажет соседу Элли, что его настоящая цель - завоевать мир. Создатели продолжают раскрывать темную сторону соседа. Он со всей силы избивает что-то (или кого-то) на глазах у Кая.

Мы узнаем, что Мичиган продолжают терроризировать маньяки-убийцы. О городе совершено очередное преступление, о котором рассказывает журналистка центрального канала. Кстати, об этом персонаже зрители смогут узнать страшные подробности. Героиня окажется не такой милой и пушистой, как ее позиционировали в начале сериала. Женщина явно имеет скрытые мотивы и преступные наклонности.

Пугающая ситуация привлекает также маргинальные слои общества. В Мичигане возникают тайная организация, утверждающая, что “мир скоро изменится”. Скорее всего, за таинственными черными масками скрываются подростки, но вряд ли все окажется так просто.

К тому же, нераскрытые дела об умышленных убийствах привлекают в город еще одну корреспондентку с телевидения. Ее роль исполнит Эмма Робертс. Фанаты сериала давно ждали появления звезды предыдущих сезонов “Американской истории ужасов”. Настоящие поклонники надеются на любовную связь между героями Эммы и Эвана Питерса. Напомним, что актеры встречались в жизни, но затем разошлись. А затем опять сошлись. В общем, интрига о их реальным отношениях, как и о экранных по-прежнему сохраняется.