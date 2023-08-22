Вышел трейлер нового сезона "Американских историй ужасов"

Первый эпизод стартует с 20 сентября.

В социальных сетях появился свежий трейлер сериала "Американская история ужасов". Известно, что в новой части проекта от компании FX Networks появятся Кара Делевинь, Эмма Робертс и Ким Кардашьян. Официальная премьера открывающего эпизода запланирована на американском стриминговом сервисе Hulu 20 сентября. Двенадцатый сезон хоррор-шоу расскажет о жизни актрисы Анны Виктории Алкотт. Больше всего девушка хочет иметь семью, но ранее у нее было несколько неудачных попыток ЭКО. Напомним, что "Американские истории ужасов" — это телесериал-антология в жанре ужасов. Режиссерами и постановщиками серий стали Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак. Каждый сезон задуман авторами как самостоятельный мини-сериал с различными персонажами и локациями, а также с отдельной сюжетной линией.

Игра The Invincible по мотивам романа Станислава Лема выйдет 6 ноября.

Фото и видео: YouTube / FX Networks