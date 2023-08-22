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Игра The Invincible по мотивам романа Станислава Лема выйдет 6 ноября

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Проект выйдет в свет с 6 ноября.

Компания-издатель 11 bit studios опубликовала в социальных сетях свежий трейлер компьютерной игры The Invincible. Данное  Приключение основано на романе "Непобедимый" за авторством Станислава Лема. Сюжет посвящен исследованию пустынной планеты Регис 3, на которой когда-то пропал космический корабль "Кондор". В ролике говорится о том, что пользователи смогут ознакомиться с полной версией продукта шестого ноября. Ранее в онлайн-магазине стримингового сервиса Steam была доступна только демо-версия для The Invincible.

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Фото и видео: YouTube / 11 bit studios

Теги: 11 bit studios, the invincible, компьютерная игра, станислав лем, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура,

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