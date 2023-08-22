Игра The Invincible по мотивам романа Станислава Лема выйдет 6 ноября

Проект выйдет в свет с 6 ноября.

Компания-издатель 11 bit studios опубликовала в социальных сетях свежий трейлер компьютерной игры The Invincible. Данное Приключение основано на романе "Непобедимый" за авторством Станислава Лема. Сюжет посвящен исследованию пустынной планеты Регис 3, на которой когда-то пропал космический корабль "Кондор". В ролике говорится о том, что пользователи смогут ознакомиться с полной версией продукта шестого ноября. Ранее в онлайн-магазине стримингового сервиса Steam была доступна только демо-версия для The Invincible.

Первая глава мода "Пенумбра: Пленник Судьбы" получила трейлер и дату релиза.

Фото и видео: YouTube / 11 bit studios