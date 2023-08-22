Первая глава мода "Пенумбра: Пленник Судьбы" получила трейлер и дату релиза

Первая глава проекта выйдет в свет 25 августа.

Разработчики из независимой студии CounterCurrent Games поделились в социальных сетях долгожданными новостями о модификации компьютерной игры "Пенумбра: Пленник Судьбы" (Penumbra: Prisoner of Fate). Известно, что первая глава проекта выходит уже на этой неделе, 25 августа. Она станет доступной пользователям на странице Moddb и в мастерской стримингового сервиса Steam для SOMA. Дополнительно к первой главе авторами был выпущен свежий трейлер. Напомним, что "Пенумбра: Пленник Судьбы является приквелом к Penumbra: Overture и рассказывает историю сумасшедшего шахтёра по имени Томас Редвуд.

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Фото и видео: YouTube / CounterCurrent Games [Official]