Netflix представил трейлер фильма "Рептилия"

Премьера состоится 6 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер триллера "Рептилия". Режиссером проекта выступил Грант Сингер.

Фильм расскажет историю детектива, который переживает экзистенциальный кризис. Ему предстоит расследовать убийство агента по недвижимости. Вскоре герой понимает, что дело оказалось слишком запутанным.

В главных ролях сыграли Бенисио Дель Торо, Джастин Тимберлейк и Алисия Сильверстоун. Премьера на Netflix состоится 6 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер драмы "Звук свободы".

Видео: YouTube / Netflix