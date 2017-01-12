Вышел дублированный трейлер драмы "Звук свободы"

Официальная премьера фильма в России состоится 14 сентября.

Остросюжетный триллер "Звук свободы" с Джеймсом Кэвизелем в главной роли на текущий момент уже успел собрать в широком прокате более 170 миллионов долларов при бюджете в 14, 5 млн и занял 13-е место среди самых успешных релизов года в североамериканских кинотеатрах. Теперь компания "Атмосфера кино" презентует картину в России. Релиз ленты запланирован на осень 2023 года. Прокатчики разместили в социальных сетях дублированный трейлер проекта, основанного на реальных событиях

Сюжет расскажет историю об агенте Тиме Балларде (Джеймс Кэвизел), который проводит операцию по борьбе с торговлей детьми. Когда специалист освобождает мальчика, то тот рассказывает ему о своей сестре. Оказывается, девочка всё ещё находится в руках преступников. Мужчина решается на проведение опасной миссии в джунглях Колумбии. Режиссером фильма стал Алехандро Монтеверде. Уже сейчас он не исключает, что у триллера появится продолжение.

Arna Media выпустила официальный трейлер психологического триллера "Осьминог".

Фото и видео: YouTube / Атмосфера Кино