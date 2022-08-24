Arna Media выпустила официальный трейлер психологического триллера "Осьминог"

Картина получила награду «Перспективный зрительский фильм».

Кинокомпания Arna Media выпустила в социальных сетях трейлер психологического триллера "Осьминог" с Марией Мироновой, Сабиной Ахмедовой, Анфисой Черных, Натальей Рудовой и Даниила Воробьевым в главных ролях. Известно, что данная картина участвовала в программе XXXI фестиваля российского кино "Выборг", где получила восторженные зрительские отзывы. Дополнительно лента демонстрировалась на XXI Международном фестивале дебютов "Дух огня". В этом мероприятии проект победил в программе Work in progress и был награжден как "Перспективный зрительский фильм". Сюжет истории расскажет о том, как один из лучших семейных психологов в стране неожиданно для себя решает провести бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы. В результате специалист собирает в своём доме четырёх женщин, каждая из которых приезжает со своей сложной жизненной ситуацией. В процессе работы доктору становится понятно, что в помощи нуждается он сам.

Вышел трейлер "Фионны и Кейка" — спин-оффа "Времени приключений".

Фото и видео: YouTube / Arna Media