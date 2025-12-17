Создание мультфильмов требует серьезных вложений задолго до того, как проект начинает приносить доход.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий восьмикратное снижение налога на прибыль для компаний, которые занимаются производством мультфильмов. Авторы Telegram-канала "Мейстер" считают эту инициативу важной мерой поддержки отечественной анимации и отмечают ее возможное значение не только для индустрии развлечений, но и для культуры в целом.

Как отмечается в публикации, создание мультфильмов требует серьезных вложений задолго до того, как проект начинает приносить доход. Снижение налоговой нагрузки позволит студиям направлять больше средств на новые проекты, развитие технологий и подготовку специалистов.

Авторы канала также обращают внимание на воспитательную роль анимации. По их мнению, мультфильмы помогают формировать ценности и представления о будущем у подрастающего поколения, поэтому поддержка отрасли может стать вкладом в сохранение культурного суверенитета России.

Еще одним важным направлением авторы называют продвижение отечественной культуры за рубежом. Российская анимация, как отмечается в публикации, остается конкурентоспособной на международном рынке, а полнометражные мультфильмы входят в число основных экспортных продуктов российской киноиндустрии.

Будем надеяться, что законопроект о льготном налогообложении для анимационных студий доберется (и без какого-либо выхолащивания) до третьего чтения и подписания президентом. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Piter.tv (архив)