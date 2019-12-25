Работа петербургского мультипликатора Бронзита вошла в шорт-лист премии Оскар

Аниматор представлен на фестивалях под вымышленным именем Тимур Когнов, для которого специально придумали полную несуществующую биографию.

Работа петербургского аниматора Константина Бронзита "Три сестры" вошла в список претендентов на получение престижной кинопремии "Оскар". Режиссер поделился деталями эксперимента, проведенного в процессе подготовки мультфильма, рассказав подробности изданию "КП-Петербург".

Когнов - это полный фейк, - объяснил "КП-Петербург" Константин Бронзит. – В титрах фильма ни одного реального имени. Зачем это сделано? Это был мой социальный и профессиональный эксперимент. Человек полжизни работает на свое имя, а потом имя работает на него. Я хотел проверит, смогу ли я, обнулившись, став никем, прорваться в какие-то высшие фестивальные эшелоны. Просто за счет качеств фильма. Оказалось, я был прав, это оказалось страшно сложно. У новичков сегодня шансы пониженные, так работает эта система. Я мог остаться вообще ни с чем. Если бы не попал в шорт-лист, то 5-6 лет жизни - в могилу. Я страшно рисковал, но мне было интересно проверить свои силы. Я хотел, чтобы судили фильм, а не фамилию или страну. Константин Бронзит, аниматор

Название мультфильма "Три сестры" никак не связано с произведениями Антона Павловича Чехова. История основана на старинной легенде из Черногории, повествующей о судьбе трех сестер, живших в небольшом приморском городке Прчань. Три женщины влюблены в одного моряка, долгие годы ждут его возвращения, стареют и умирают одна за другой, окончив жизнь без возлюбленного. Последнее окно комнаты третьей сестры остается незакрытым символом несбывшейся надежды.

Сам режиссер признался, что сюжет возник случайно и изначально не предполагал связи с историей, известной в Черногории. Тем не менее, герой фильма оказался удивительно похож на реальный прототип, известный туристический объект, который показывают посетителям городка. Узнав о существовании настоящей усадьбы с подобным сюжетом, Бронзит испытал глубокое потрясение.

Аниматор Константин Бронзит родился 12 апреля 1965 года в Ленинграде. Его талант отмечен множеством профессиональных премий и достижений: дважды номинирован на премию Американской академии кинематографических искусств и наук ("Оскар"), лауреат Президентской премии РФ, заслуженный деятель искусств России, обладатель французской национальной награды "Сезар". Среди известных работ мастера анимационные фильмы "Карлик Нос", серия эпизодов популярного сериала "Три богатыря" и многосерийная сказка про героя Лунтика.

