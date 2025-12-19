Петербургский аниматор Бронзит оценил свои шансы на получение "Оскара"

Режиссёр не первый раз номинируется на премию "Оскар".

Петербургский аниматор Константин Бронзит, чья работа "Три сестры" номинирована на премию мира "Оскар", 9 февраля в интервью с журналистами ТАСС объявил, что имеет все возможности, чтобы одержать победу в премии.

Его анимационный фильм "Три сестры" был официально представлен в списке претендентов 22 января 2026 года в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм". Конкурируют с мультфильмом Бронзита в этой номинации такие проекты, как: "Вечнозеленый" из США, "Девочка с жемчужными слезами" из Канады, "Бабочка" из Франции и другие.

...То есть яркого фильма – лидера нет. А это значит, что шансы есть у всех. В том числе и у меня. Константин Бронзит, аниматор

Константин Бронзит – петербургский художник-мультипликатор, сценарист и режиссёр анимационных фильмов. В обширный список его работ входят такие знаменитые мультфильмы, как: "Иван Царевич и Серый волк", франшиза "Три богатыря", "Карлик Нос" и многие другие.

Важно отметить, что режиссёр не первый раз номинируется в упомянутой категории. Он уже дважды становился претендентом на знаменитую награду. До "Трёх сестёр" на "Оскар" претендовала его романтическая комедия "Уборная история – любовная история" в далёком 2009 году, а затем и пронзительная космическая история о дружбе "Мы не можем жить без космоса" – в 2016 году.

Фото: ВКонакте / Константин Бронзит (личная страница)