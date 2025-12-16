Россельхознадзор: РФ нарастила импорт рыбы для замещения поставок из Армении

Сергей Данкверт напомнил о диверсификации поставок.

Россия нарастила импорт рыбы из других стран для замещения поставок, которые ранее приходили в нашу страну из Армении. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" на полях Петербургского международного экономического форума сделал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Эксперт из профильного ведомства пояснил, что ранее властями были введены ограничения на поставки живой рыбы из Еревана со всех армянских компаний, за исключением двух организаций.

Мы понимали, что нам придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию. Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора

Сергей Данкверт пояснил, что чем больше у России будет поставщиков продукции, тем легче будет работать, так как уйдет зависимость от кого-то одного. Глава Россельхознадзора добавил, что сейчас у потребителей есть выбор на внутреннем рынке.

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Фото: Piter.tv