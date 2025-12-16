Импорт фруктов через Большой порт Петербурга вырос на 42% в 2026 году

С начала 2026 года через Большой порт Санкт-Петербурга в Россию ввезли около 60 тысяч тонн импортных фруктов. Как сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора, объём поставок апельсинов, ананасов и авокадо увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основными поставщиками продукции выступили Египет, Марокко, Южная Африка, Перу, Эквадор и Коста-Рика. Каждая партия проходила обязательный карантинный фитосанитарный контроль перед допуском на российский рынок.
В ходе лабораторных исследований специалисты выявили карантинный вредный организм — средиземноморскую плодовую муху — в партии апельсинов весом 24,8 тонны. По решению владельца груз был обеззаражен, после чего продукция стала безопасной и не угрожала распространением вредителя.
В Россельхознадзоре отметили, что после прохождения всех необходимых проверок все партии фруктов допустили к ввозу на территорию страны.
Россельхознадзор ограничил поставки рыбы из Армении.
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора
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