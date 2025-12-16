Автомобиль проехал на красный и столкнулся с электричкой на станции Лисий Нос

Авария произошла 11 июня. Машинист применил экстренное торможение, но избежать удара не удалось. Движение поездов приостанавливали, но схода подвижного состава не случилось.

На станции Лисий Нос под Петербургом автомобиль столкнулся с электричкой. Происшествие случилось 11 июня. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после этого ДТП на железнодорожных путях. По предварительным данным, водитель машины выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора в тот момент, когда следовал электропоезд.

В пресс-службе транспортной прокуратуры рассказали, что машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Движение поездов временно приостанавливали, однако схода подвижного состава не произошло. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и проверяет соблюдение правил безопасности на железной дороге.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV