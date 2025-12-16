Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 12 и 13 июня

Причиной станет воздействие корональной дыры на Солнце и слабый выброс плазмы от продолжительной вспышки 11 июня. По отдельности явления незначительны, но их совокупность вызовет колебания магнитного поля.

В ближайшие двое суток, 12 и 13 июня, на Земле ожидается ухудшение геомагнитной обстановки. Причиной станет воздействие корональной дыры на Солнце, которая уже несколько дней находится под наблюдением специалистов. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Ситуацию может усилить слабый выброс плазмы, связанный с продолжительной солнечной вспышкой, произошедшей утром 11 июня. По предварительным оценкам, поток заряженных частиц достигнет Земли 13 июня. По отдельности оба явления не выглядят значительными: корональная дыра имеет средние размеры, а выброс плазмы оценивается как слабый. Однако их совокупное воздействие способно вызвать магнитную бурю уровня G1 — минимального по международной шкале, но достаточного для заметных колебаний магнитного поля Земли.

Учёные отмечают, что июнь в целом проходит достаточно спокойно. За первые десять дней месяца лишь два дня характеризовались повышенной геомагнитной активностью. Текущая ситуация не меняет общей картины: Солнце сохраняет низкую активность, а признаков масштабных геомагнитных возмущений в ближайшее время не наблюдается.

Ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день.

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