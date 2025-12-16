Трамп отменил запланированные удары по Ирану спустя несколько часов после анонса

Президент США заявил в Truth Social, что бомбардировки отменены. Причиной назван выход диалога Вашингтона и Тегерана на высший уровень иранского руководства. Ранее утром он утверждал, что разбомбит Иран "к чертовой матери".

Президент США Дональд Трамп, который утром 11 июня заявлял, что ночью 12 июня разбомбит Иран, вновь изменил решение. Американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social, что отменил запланированные на вечер удары по иранским территориям.

Трамп написал, что как президент США отменил бомбардировки Ирана, запланированные на сегодняшний вечер. Причиной он назвал выход диалога между Вашингтоном и Тегераном на высший уровень иранского руководства. При этом неясно, как долго продлится это решение и не будет ли оно снова отменено через несколько часов.

Белый дом запустил сайт о "пришельцах", оказавшийся базой данных нелегалов.

Фото: Белый дом