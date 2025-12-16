Смольный планирует построить этнопарк в Стрельне на берегу Финского залива

Губернатор Александр Беглов поддержал инициативу закладки камня будущего общественного пространства в 2026 году. Парк площадью 5 гектаров разделят на несколько тематических зон, отражающих этнические общности России.

На берегу Финского залива в Стрельне собираются построить этнопарк. Концепцию будущего общественного пространства представили 11 июня участникам заседания консультативного совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений в Смольном. Губернатор Александр Беглов поддержал инициативу о закладке камня парка уже в 2026 году. На встрече присутствовали депутаты городского парламента Всеволод Беликов и Вера Сергеева, а также представители религиозных организаций.

Территория парка займёт 5 гектаров. Пространство планируют разделить на несколько тематических зон, каждая из которых будет отражать разные этнические общности России. Беглов поручил провести общественные обсуждения архитектурного облика будущего парка. Глава города подчеркнул, что Петербург — это одна большая семья, и от взаимодействия национально-культурных, религиозных и общественных организаций зависят мир и спокойствие в городе и стране.

На встрече также обсудили профилактику межнациональных и межконфессиональных конфликтов, а также исполнение новой государственной национальной политики. По решению президента Владимира Путина, 2026 год объявлен годом единства народов России.

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Фото: Piter.TV