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Мужчину будут судить за нападение на полицейского в Стрельне
Сегодня, 16:43
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Мужчину будут судить за нападение на полицейского в Стрельне

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По словам злоумышленника, он "хотел домой".

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили 23 июля в надзорном ведомстве. 

В начале месяца обвиняемого задержали за нахождение в состоянии сильного алкогольного опьянения у жилого дома на Фронтовой улице в Стрельне. Затем его доставили в отдел. В момент нахождения в камере фигурант ударил сотрудника полиции по голове. По словам злоумышленника, он "хотел домой". 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что избиение школьницы в Приморском районе обернулось уголовным делом по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Фото: Piter.TV 

Теги: стрельна, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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