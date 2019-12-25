Мужчину будут судить за нападение на полицейского в Стрельне

По словам злоумышленника, он "хотел домой".

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили 23 июля в надзорном ведомстве.

В начале месяца обвиняемого задержали за нахождение в состоянии сильного алкогольного опьянения у жилого дома на Фронтовой улице в Стрельне. Затем его доставили в отдел. В момент нахождения в камере фигурант ударил сотрудника полиции по голове. По словам злоумышленника, он "хотел домой".

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что избиение школьницы в Приморском районе обернулось уголовным делом по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.TV