Избиение школьницы в Приморском районе обернулось уголовным делом

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после нападения на 15-летнюю школьницу в Приморском районе. По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, розыск злоумышленников продолжается.
Напомним, 20 июля неизвестные избили юную местную жительницу на аллее Котельникова. Ее доставили в одну из больниц города с телесными повреждениями. Состояние пострадавшей оценили как удовлетворительное.
Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
Пресс-служба СК РФ
Ранее мы рассказывали о том, что в Кудрово грабитель ударил продавщицу дверью при попытке скрыться.
Фото: пресс-служба СК РФ
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