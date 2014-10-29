Избиение школьницы в Приморском районе обернулось уголовным делом

Девочку доставили в одну из больниц города с телесными повреждениями.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после нападения на 15-летнюю школьницу в Приморском районе. По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, розыск злоумышленников продолжается.

Напомним, 20 июля неизвестные избили юную местную жительницу на аллее Котельникова. Ее доставили в одну из больниц города с телесными повреждениями. Состояние пострадавшей оценили как удовлетворительное.

Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Кудрово грабитель ударил продавщицу дверью при попытке скрыться.

Фото: пресс-служба СК РФ