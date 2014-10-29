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Избиение школьницы в Приморском районе обернулось уголовным делом
Сегодня, 13:18
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Избиение школьницы в Приморском районе обернулось уголовным делом

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Девочку доставили в одну из больниц города с телесными повреждениями.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после нападения на 15-летнюю школьницу в Приморском районе. По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, розыск злоумышленников продолжается. 

Напомним, 20 июля неизвестные избили юную местную жительницу на аллее Котельникова. Ее доставили в одну из больниц города с телесными повреждениями. Состояние пострадавшей оценили как удовлетворительное. 

Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кудрово грабитель ударил продавщицу дверью при попытке скрыться. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: происшествия, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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