В Кудрово грабитель ударил продавщицу дверью при попытке скрыться

Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей.

В Кудрово полиция Ленинградской области задержала подозреваемого в грабеже из сетевого магазина. Об этом сообщили в МВД России.

Правоохранителям 20 июля поступила информация о хищении товара на Каштановой аллее. Неизвестный попытался вынести из торгового зала 10 флаконов шампуня без оплаты. При попытке продавщицы остановить его мужчина ударил женщину дверью и скрылся. Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей.

Злоумышленником оказался 27-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранее мы рассказывали о том, что молодой петербуржец угнал два мотоцикла. Байки изъяты и возвращены законным владельцам.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти