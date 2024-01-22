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В Кудрово грабитель ударил продавщицу дверью при попытке скрыться

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Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей.

В Кудрово полиция Ленинградской области задержала подозреваемого в грабеже из сетевого магазина. Об этом сообщили в МВД России. 

Правоохранителям 20 июля поступила информация о хищении товара на Каштановой аллее. Неизвестный попытался вынести из торгового зала 10 флаконов шампуня без оплаты. При попытке продавщицы остановить его мужчина ударил женщину дверью и скрылся. Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей.

Злоумышленником оказался 27-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

Ранее мы рассказывали о том, что молодой петербуржец угнал два мотоцикла. Байки изъяты и возвращены законным владельцам.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: грабеж, кудрово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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