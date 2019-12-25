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Молодой петербуржец угнал два мотоцикла
Сегодня, 10:31
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Молодой петербуржец угнал два мотоцикла

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Байки изъяты и возвращены законным владельцам.

Сотрудники полиции Кировского района раскрыли кражу двух мотоциклов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Транспортные средства марок Suzuki и BMW угнали от дома на проспекте Ветеранов 17 июля. В ходе проверки одно из них было обнаружено в день совершения преступления, второе – на следующий день. Байки изъяты и возвращены законным владельцам.

Накануне на улице Десантников по подозрению поймали 18-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодой мужчина вынес 3,3 млн рублей из квартиры на Рижском проспекте. Мать и дочка обнаружили взломанный сейф и пропажу накоплений и слитка из драгоценного металла.

Фото: Piter.TV 

Теги: кировский район, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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