Молодой петербуржец угнал два мотоцикла

Байки изъяты и возвращены законным владельцам.

Сотрудники полиции Кировского района раскрыли кражу двух мотоциклов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Транспортные средства марок Suzuki и BMW угнали от дома на проспекте Ветеранов 17 июля. В ходе проверки одно из них было обнаружено в день совершения преступления, второе – на следующий день. Байки изъяты и возвращены законным владельцам.

Накануне на улице Десантников по подозрению поймали 18-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой мужчина вынес 3,3 млн рублей из квартиры на Рижском проспекте. Мать и дочка обнаружили взломанный сейф и пропажу накоплений и слитка из драгоценного металла.

Фото: Piter.TV