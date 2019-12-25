Молодой мужчина вынес 3,3 млн рублей из квартиры на Рижском проспекте

Мать и дочка обнаружили взломанный сейф и пропажу накоплений и слитка из драгоценного металла.

Полицейские Петербурга задержали участника мошеннической схемы, подозреваемого в краже. Об этом рассказали в МВД России.

К правоохранителям Адмиралтейского района 15 июля обратилась женщина, заявившая о том, что неизвестный обокрал ее квартиру на Рижском проспекте. Ранее аферисты связались с 18-летней дочкой потерпевшей и под предлогом декларирования средств убедили их покинуть жилище, оставив ключи в определенном месте. Дома родственницы обнаружили взломанный сейф и пропажу накоплений и слитка из драгоценного металла. Общий ущерб составил свыше 3,3 млн рублей.

По подозрению поймали 22-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: пенсионер едва не лишился 8 млн рублей на Васильевском острове.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти