Самый дорогой корейский фильм "Надежда" покажут в России в сентябре

Премьера картины в российских кинотеатрах состоится 10 сентября.

Южнокорейский фильм "Надежда", ставший хитом Каннского кинофестиваля, выйдет в прокат в России. Первые премьеры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, сообщила пресс-служба компании "Уорлд Пикчерз".

Бюджет блокбастера "Надежда" режиссера На Хон Джина оценивается в 45 миллионов долларов. Фантастический проект стал самым дорогим фильмом в истории южнокорейского кинематографа. В центре сюжета история портового городка у границы с КНДР, жители которого столкнулись с вторжением инопланетных существ.

Роли пришельцев исполнили Майкл Фассбендер и Алисия Викандер, однако из-за грима и визуальных эффектов актеров практически не узнать. Также в ленте сыграла звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ен. Оператором "Надежды" стал Хон Ген Пхе, известный по "Паразитам" и "Воплю".

В Южной Корее фильм уже показал феноменальные сборы, а также собрал у экранов в первые же недели проката миллионы человек.

Ранее в России опубликовали трейлер триллера "День рождения" с Уиллемом Дефо в главной роли.

Фото/ видео: "Уорлд Пикчерз"