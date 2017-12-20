Вышел новый трейлер "Tomb Raider: Лара Крофт" с крутым саундтреком

В Сети появился второй трейлер нового фильма с Алисией Викандер.

Warner Brothers Russia опубликовал второй по счету трейлер нового фильма про приключения Лары Крофт. "Tomb Rider - Лара Крофт" будет посвящен приключениям девушки-археолога на таинственном острове. Когда-то в этом необитаемом месте исчез ее отец, и теперь расхитительница гробниц решила открыть тайну загадочного места.

В двухминутном видео авторы трейлера знакомят нас с предысторией кино, а также показывают нарезку из самых острых моментов фильма. Здесь героиня Алисии Викандер тонет, спасается из стремительного водопада, убегает от погони и даже уворачивается от пуль. Двухминутное видео также знакомит нас с главным антогонистом Лары Крофт и некой сектой, планирующей разрушить весь мир (именно базой злодеев и оказывается загадочный остров). Но главным достоинством трейлера можно назвать даже не горячую актрису, а замечательный ремикс на хит Destiny's Child - Survivor. Замиксованная песня придает трейлеру необходимый ритм и атмосферу.

Отметим, что новая часть "Лары Крофт" выйдет в прокат в марте 2018 года. Ранее Piter.TV писал, что опубликован первый трейлер фильма "Гоголь. Вий".

Видео: YouTube, WBRussia