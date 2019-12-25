MGM сняла с проката фильм "Лара Крофт 2"

Премьера должна была состояться 19 марта 2021 года.

Киностудия MGM сняла с проката фильм "Tomb Raider: Лара Крофт 2". Об этом сообщает издание Variety.

Премьера была запланирована на 19 марта 2021 года. Когда теперь выйдет фильм, неизвестно. Причина принятия такого решения не уточняется.

Первый фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" вышел в 2018 году. Сюжет повествует о Ларе Крофт – дочери эксцентричного искателя приключений, который пропал, когда Лара была еще подростком. Теперь ей 21 год, и она бесцельно проживает свою жизнь, работая курьером. Лара не верит, что ее отец пропал, и начинает распутывать обстоятельства его таинственного исчезновения.

Ранее исполнительница главной роли Алисия Викандер говорила, что, несмотря на пандемию, она хочет вернуться к образу расхитительницы гробниц в ближайшем будущем.

Постановщиком сиквела стал Бен Уитли. Съемки должны были стартовать в первой половине 2020 года, однако были отложены из-за введенных ограничений.

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Фото: кадр из фильма "Tomb Raider: Лара Крофт"