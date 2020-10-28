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Netflix выпустит сериал по мотивам игры Assassin’s Creed

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Сейчас Netflix ведет поиск шоураннера для проекта.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что Netflix и разработчик видеоигр Ubisoft договорились о разработке сериала по мотивам игры Assassin"s Creed. Об этом стриминговый сервис сообщил в своём официальном Twitter-аккаунте.

В настоящий момент, компании ведет поиски шоуранера для этого проекта.  Сроки выхода сериала не уточняются.

Отмечается, что Netflix намерен также выпустить  аниме и другие мультсериалы по мотивам известной игры.

Ранее мы сообщали о том, что начались съемки "Человека-паука 3" с Томом Холландом.

Видео:Netflix/YT

Теги: assassin's creed, netflix, сериал
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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