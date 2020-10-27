Начались съемки "Человека-паука 3" с Томом Холландом

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что возобновлены съемки третьей части фильма "Человек-паук". Об этом заявил в своём Instagram-аккаунте исполнитель главной роли Том Холланд.
Сейчас актер находится в Атланте.
Пришло время для "Человека-паука 3". Поехали!
Том Холланд
Ранее работу над фильмом остановили из-за пандемии коронавируса. Подробности сюжета пока держатся в секрете.
Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер финала "Леденящих душу приключений Сабрины".
Видео:tomholland2013/instagram
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