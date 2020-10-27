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Начались съемки "Человека-паука 3" с Томом Холландом

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Ранее работа над фильмом был отложена из-за пандемии коронавируса.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что возобновлены съемки третьей части фильма "Человек-паук". Об этом заявил в своём Instagram-аккаунте исполнитель главной роли Том Холланд.

Сейчас актер находится в Атланте. 

Пришло время для "Человека-паука 3". Поехали!

Том Холланд

Ранее работу над фильмом остановили из-за пандемии коронавируса. Подробности сюжета пока держатся в секрете. 

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер финала "Леденящих душу приключений Сабрины".

Видео:tomholland2013/instagram

Теги: marvel, актер том холланд, человек паук
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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